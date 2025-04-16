Еврокомиссия не будет наказывать премьера Словакии за поездку в Москву на 9 мая

Еврокомиссия отстранилась от заявлений главы европейской дипломатии Каи Каллас по поводу наказания глав государств ЕС, которые поедут на празднование 80-летие победы над фашизмом в Москву.

Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что участие руководителей стран-членов Евросоюза в мероприятиях в России не приветствуются и за него "будут последствия".

Но в итоге в ЕК заявили, что в компетенцию ее не входит наказание глав государств и правительств ЕС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет на празднование Дня Победы в Москву 9 мая.