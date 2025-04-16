Губернатор Астраханской области принял участие в заседании Президиума Госсовета

Вопрос развития инфраструктуры для жизни – в центре внимания Президиума Госсовета, расширенное заседание которого прошло накануне под председательством Президента России Владимира Путина.

"На повестке: меры по улучшению жилищных условий граждан, обновление муниципальной инфраструктуры и создание комфортной среды, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, расширение доступности транспортных и социальных услуг, а также безопасность дорожного покрытия. Глава государства отметил, что комплексному решению задач должна способствовать поддержка опорных населенных пунктов. В нашем регионе такими определены Астрахань и городская агломерация, Икряное, Нариманов, Знаменск, Ахтубинск и Лиман", - отметил в своем телеграмм-канале губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона подчеркнул, что перед областью стоит задача к 2030 году улучшить качество среды для жизни в этих муниципалитетах на 30%, а к 2036 году – на 60%. Вектором работы станет новый нацпроект "Инфраструктура для жизни".

"Большую помощь также окажет принятое Президентом решение о списании 2/3 задолженности перед федеральным бюджетом и направление этих средств в том числе на инфраструктуру и ЖКХ", - считает Игорь Бабушкин.