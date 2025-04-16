16 Апреля 2025
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Экономика Омская область
Фото: Александр Труш

Виталий Хоценко: Омская область первой в России сформировала комплексную модель достижения целей устойчивого развития до 2030 года

Сегодня, 16 апреля 2025 года, в рамках Международного форума устойчивого развития ШОС в Омске состоялась официальная презентация Стратегии достижения целей устойчивого развития Омской области до 2030 года. 

Участникам мероприятия документ представил заместитель председателя Правительства Омской области, представитель региона при Правительстве РФ Андрей Шпиленко в рамках сессии «Роль бизнеса в развитии городов и регионов». Он подчеркнул, что Стратегия разработана на основе ключевых международных и национальных документов, включая повестку ООН в области устойчивого развития до 2030 года, стратегические документы РФ, а также нацпроекты.

(2025)|Фото: Александр Труш

"Омская область первой в стране представила модель достижения целей устойчивого развития, включающую три ключевых компонента: саму стратегию с детальным планом реализации в разрезе каждой из целей устойчивого развития, формирование и публикацию нефинансовой отчетности, а также продвижение целей устойчивого развития за пределами региона. Стратегия включает в себя систему показателей для мониторинга прогресса по достижению ЦУР. Всего в перечень включено 173 показателя", - отметил Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Реализация стратегии предполагает создание Совета по устойчивому развитию под руководством Губернатора Омской области. Также ежегодно будет осуществляться публикация отчетов о достигнутом прогрессе. Предусматривается внедрение моделей реализации целей устойчивого развития на инфраструктурных площадках и в промышленных кластерах и формирование пула «зеленых» инвестиционных проектов.

На портале правительства Омской области будет запущен специальный раздел «Устойчивое развитие», который предоставит возможность гражданам и бизнес-сообществу ознакомиться с ключевыми документами, показателями и инициативами.

На площадке Форума в рамках презентационной сессии были представлены итоги всероссийского исследования по теме участия бизнеса в развитии города. Отметим, что  Омск стал лидером среди 12 городов-миллионников России по уровню социальных инвестиций крупных компаний. Исследование провел Центр социального проектирования «Платформа» под руководством Алексея Фирсова.

(2025)|Фото: Александр Труш

Как отметил эксперт, развитие городов в современных условиях невозможно без включенности бизнес-структур, особенно в сфере социальных инвестиций и поддержки качественной городской инфраструктуры. 

«Омск не только возглавил рейтинг исследования, но и продемонстрировал, как наше давнее партнерство с компанией «Газпром нефть» и их системный подход к социальным инвестициям трансформируют городскую среду. Большой вклад в развитие нашего города вносят компании «Титан», «Руском» и другие. Сегодня наша задача — создать такие условия для бизнеса, чтобы социальное предпринимательство стало не обузой, а одним из ключевых трендов развития региона», — подчеркнул Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

(2025)|Фото: Александр Труш

По итогам обсуждения на площадке форума было принято решение о проведении отдельного исследования, которое сфокусируется на показателям Омской области с тем, чтоб выявить региональные тренды, лучшие практики и определить точки роста для дальнейшего развития партнерства между властью и бизнесом.

Важно отметить, что в ходе мероприятий форума эксперты из разных стран активно дискутировали на тему — как сделать бизнес и экономику не только прибыльными, но и ответственными за судьбы людей и сохранение природы. Эксперты обменялись информацией об уже имеющихся практиках. Например, в России и Казахстане уже есть собственные системы оценки устойчивости компаний и регионов, а представитель Индии в формате онлайн рассказал о мерах, которые на практике помогают бороться с экологическими и социальными проблемами в их стране.

Итоги пленарной сессии станут еще одним шагом на пути к созданию единой стратегии устойчивого развития в рамках ШОС и укреплению международных связей с дружественными странами.

Теги: шос, стратегия развития омской области, виталий хоценко, пленарная сессия


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