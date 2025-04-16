В Перми устанавливают обстоятельства гибели рабочего при взрыве баллона

В Перми устанавливают обстоятельства гибели рабочего при взрыве баллона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Днем 15 апреля мастер заготовительного участка одной из коммерческих организаций по оптовой торговле отходами и ломом, находясь на производственной базе на территории Индустриального района города Перми, занимался работами по резке баллона с неизвестным содержимым с использованием угловой шлифовальной электрической машины.

Во время работ, предположительно, содержимое емкости загорелось. Рабочий получил травмы и умер в больнице.

Следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.