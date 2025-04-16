Защита генерала Попова просит полностью оправдать его

Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова по итогам рассмотрения его уголовного дела по существу просит Тамбовский гарнизонный военный суд вынести оправдательный приговор. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский, передает ТАСС.

Гособвинитель ранее попросил суд приговорить Попова к 6 годам колонии, а также лишить его звания генерал-майора и назначить штраф в размере 800 тысяч рублей.

В ближайшее время генерал Попов и второй фигурант дела - бизнесмен Сергей Моисеев - выступят с последним словом.

Ранее адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил, что генерал отправится в зону специальной военной операции. Попов попросил военный суд Тамбова остановить производство по делу в связи с согласием Минобороны заключить с ним контракт. Сообщалось, что высокопоставленный военный, якобы, будет командовать одним из штурмовых отрядов "Шторм Z". Официально информация не подтверждена.

Попов был арестован 17 мая 2024 года. По версии следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.