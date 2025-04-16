В 70 регионах в этом году начнут адаптировать трудовых мигрантов к жизни в России

В 70 регионах России до конца 2025 года планируется внедрить курс по адаптации трудовых мигрантов. За это время планируется создать адаптационные центры в пяти субъектах, сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

По его словам, агентство разработало курс адаптации с учетом предложений МВД, Минтруда, Национального антитеррористического комитета. В каждом из регионов подготовлен местный компонент (региональные исторические, социальные и национально-культурные особенности). Все мероприятия по адаптации обеспечены финансированием, передает ТАСС.

Что касается адаптационных центров, то они уже заключают соглашения с работодателями, на которых работают иностранцы.

Баринов добавил, что число охваченных адаптационной работой иностранных граждан составило более 400 тыс. человек.