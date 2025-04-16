"Кама Шиппинг" сняла с себя ответственность за выбросы нефтепродуктов в Анапе

Компания "Кама Шиппинг" заявила, что не несет ответственности перед администрацией Анапы за выбросы нефтепродуктов в результате крушения танкеров, так как является не судовладельцем, а фрахтователем.

Как заявил в суде представитель компании, согласно статье 316 Кодекса торгового мореплавания за загрязнение нефтью за ущерб отвечает собственник судна, а по 219 статье фрахтователь не несет ответственности перед третьими лицами за загрязнение судов нефтью.

"Кама Шиппинг" является фрахтователем судна, а "Каматрансойл" является собственником судна", - цитирует РИА Новости представителя компании.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор предъявил требование по возмещению ущерба от крушения танкеров в Керченском проливе их владельцам. Общая сумма трабований составила почти 85 млрд руб. 49,4 млрд руб. – это требования в отношении владельца танкера "Волгонефть-212" – ООО "Кама Шиппинг". 35,4 млрд руб. должна выплатить компания ЗАО "Волгатранснефть" – собственник танкера "Волгонефть-239".

Оба судна затонули во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года, прибрежная зона и акватория региона были залиты мазутом. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.

В декабре Ростехнадзор установил, что оба танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. Кроме того, несколько танкеров, принадлежащих "Волгатранснефть" не были включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.