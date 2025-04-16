В Москве в Пасху будет рекордно тепло

В предстоящие выходные, один из которых будет пасхальным, в Москве будет на восемь-девять градусов теплее нормы.

"В пятницу местами могут пройти кратковременные дожди, но дожди сейчас в принципе очень нужны, потому что воздух запылен, появляется пыльца от цветущих деревьев, поэтому качество воздуха от дождей должно улучшиться", - сказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что ночи станут ещё более тёплыми, в пределах +11-13. Днём в субботу и воскресенье ожидается до +21-23, то есть температура воздуха в эти дни будет близка к рекордно высоким значениям.