Мэр Вашингтона объявила 11 апреля ежегодным Днем Александра Овечкина

Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина и рекомендовала отмечать его всем горожанам ежегодно.

Мюриэль Боузер опубликовала официальное заявление: 11 апреля объявляется Днем Овечкина, потому что в этот день на льду Capital One Arena в столице США прошло чествование хоккеиста – "The GR8 City Celebration".

Сама же ставшая уже легендарной игра "Washington Capitals" состоялась 6 апреля. Тогда Овечкин забил свой 895-й гол в карьере и обогнал Уэйна Гретцки, став новым королем голов НХЛ.