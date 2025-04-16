В росте числа абортов обвинили россиянок, "раздвигающих ноги" до брака

Директор АНО "Институт демографического развития и репродуктивного потенциала" Руслан Ткаченко обвинил российских женщин в том, что они "раздвигают ноги" перед кем попало – от этого, по мнению "эксперта", растет число абортов.

"Есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, а только после ЗАГСа. Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой. Если бы вы так не делали, то абортов бы не было", - цитирует Ткаченко радиостанция "Говорит Москва".

Примечательно, что "эксперт" в области демографии не в курсе официальной статистики, которую озвучивала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова: в России большую часть абортов делают женщины уже состоящие в браке. Более того: у этих женщин, как правило, уже есть один или двое детей.