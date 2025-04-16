16 Апреля 2025
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Глава свердловского Минздрава оценила новую детскую поликлинику в Екатеринбурге

В Екатеринбурге здание новой территориальной поликлиники детской городской клинической больницы №9 на улице Готвальда будет введено в эксплуатацию уже в этом году. Накануне объект в ходе рабочего визита посетила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", на сегодняшний день здесь завершено утепление фасада. Ведется его оштукатуривание, после чего строители приступят к окрашиванию: первый этаж здания будет оранжевого цвета, а остальные этажи – белого и зеленого.

"На объекте завершен монтаж оконных конструкций и витражей, близится к завершению монтаж наружных инженерных сетей: водопровода, бытовой и дождевой канализаций. Внутри здания продолжаются отделочные работы: ведется окрашивание стен, укладка плитки, монтаж дверей, кабельных линий. В апреле будет произведен монтаж наружных сетей связи", - рассказал руководитель строительства компании "Атомстройкомплекс" Михаил Копьев.

В апреле ожидаются поставка медицинского оборудования и его установка в помещениях, где чистовая отделка полностью завершена. С середины апреля начнутся работы по благоустройству прилегающей территории. Татьяна Савинова оценила удобные планировки и условия для комфортного пребывания пациентов в новой поликлинике.

"В здании широкие коридоры, удобные кабинеты, достаточно много света и, конечно же, комфортные условия. Современные поликлиники максимально клиентоцентричны. Сюда приходят молодые мамы с детьми, в том числе с малышами, поэтому будут отдельные локации, чтобы покормить ребенка грудью. Для посещений с целью профилактики предусмотрен очень качественный кабинет здорового ребенка, очень современный, интерактивный", - подчеркнула глава свердловского Минздрава.

4-этажное здание поликлиники ДГКБ №9 площадью 7,5 тысяч квадратных метров "Атомстройкомплекс" строит по заказу управления капитального строительства Свердловской области. Работы стартовали в рамках национального проекта "Здравоохранение" и продолжаются в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "Атомстройкомплекс" сдаст заказчику объект "под ключ" с оборудованием и мебелью.

Строительство поликлиники на ул. Готвальда в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Детская поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, наблюдаться здесь смогут маленькие жители Старой и Новой Сортировки. Помимо участковых педиатров, в поликлинике будут вести консультационные приемы более чем 12 узких специалистов: аллерголог-иммунолог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, пульмонолог, уролог, физиотерапевт хирург, эндокринолог и другие. Также здесь будут отделения неотложной помощи, функциональной диагностики и медицинской реабилитации.

Для проведения исследований предусмотрены клинико-диагностическая лаборатория и отделение лучевой диагностики, в котором уже установили особый цифровой рентген с низкой лучевой нагрузкой. В фойе поликлиники будет игровая зона, а на ее территории – колясочные. На объекте реализованы принципы безбарьерной среды, что увеличит доступность поликлиники для маломобильных групп населения.

Справка

"Атомстройкомплекс" – эксперт в проектировании и строительстве передовых медицинских объектов. В портфолио компании такие знаковые учреждения региона, как Областной перинатальный центр ОДКБ №1, несколько филиалов МНТК "Микрохирургия глаза", уникальный коронарный центр в составе "Клиники сердца", взрослая поликлиника ЦГКБ №6 в Академическом районе, которую "Атом" ввел в эксплуатацию в прошлом году, и многие другие медучреждения.

Теги: поликлиника, строительство, Минздрав, Савинова, Екатеринбург


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