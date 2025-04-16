Четверо боевиков ВСУ наказаны за обстрел мирных жителей в Курской области

Наказаны солдаты 92 отдельной штурмовой бригады ВФУ Евгений Дудко, Виталий Красик, Александр Образцов и Игорь Волков. Они отправятся в колонию за обстрел мирных жителей Курской области.

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В августе 2024 г. Дудко, Волков, Красик и Образцов и другие военнослужащие 92 отдельной штурмовой бригады ВФУ вторглись в Курскую область. Находясь в деревне Гирьи, Дудко, Волков, Красик и Образцов препятствовали эвакуации мирных жителей деревни, расстреливали их или бойцов армии России.

Дудко получил 17 лет, Образцов, Волков, Красик – по 16 лет. Каждый из них первые четыре года отсидит в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.