16 Апреля 2025
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Общество В России
Фото: Reuters / Charles Platiau

В СПЧ возмущены избиением пенсионерки, пытавшейся снять человека в никабе

В Москве произошел очередной вопиющий случай с мигрантами, которым возмутились в СПЧ. В метро пенсионерка Наталья Медведева захотела сфотографировать женщину, облаченную в никаб, на нее набросились, избили и разбили ей планшет. Видео разошлось по сети. По совпадению, Медведева оказалась одной из заложниц Шамиля Басаева в Буденновске в 1995 году. И ее арестовали на семь суток. А избившего ее мужчину, уроженца Таджикистана, - на 13 суток.
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Член СПЧ Кирилл Кабанов уверен, что появление в общественных местах человека в никабе является сознательной провокацией, поскольку это обоснованно ассоциируются у наших граждан с угрозой теракта и радикальным исламизмом. Никабы запрещены даже во многих мусульманских странах, в том числе в Средней Азии, но в России почему-то нет. Это давно пора сделать в целях национальной безопасности без всяких дополнительных обсуждений.

"Если в ближайшее время у нас в стране таких законодательных запретов принято не будет, то с высокой степенью вероятности можно предположить, что мы можем стать свидетелями организованной провокации, связанной либо с никабом, либо с псевдонамазом, с трагическим исходом. После чего будут инициированы массовые беспорядки в РФ", - прогнозирует Кабанов.

Его коллега по СПЧ Марина Ахмедова считает, что если мужчине не будет вынесено уголовного наказания за избиение женщины, то "эти никабы и ваххабитсткие бороды у нас еще больше расплодятся, и их обладатели будут чувствовать себя хозяевами ситуации". Также она обратила внимание на то, что одна пассажирка заботливо отводит женщину в никабе подальше от драки. С чего бы это? Она знает, кто под никабом?

"У меня во дворе тоже часто прогуливаются никабы. Рядом идет какой-нибудь раздутый от собственной значимости бай, и по-хозяйски оглядывает окрестности. С вызовом - они ждут возмущений и сами настроены на агрессию. Они же понимают, что никабы никому не нравятся. На прошлой неделе женщина в никабе снимала на видео мой дом. Что я должна думать?" - пишет Ахмедова.

Зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов говорит, что еще в прошлом году он вместе с депутатом Михаилом Матвеевым внес законопроект о запрете скрывать лица в общественных местах. Но ответ Правительства обескуражил: законопроект нуждается в доработке. Что еще можно дорабатывать?

Теги: никаб, СПЧ, мигранты


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