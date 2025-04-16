Названы "Автомобили года": россияне отдают предпочтение авто с пробегом

За год число россиян, рассматривающих возможность покупки автомобиля, снизилось на 14% - до 49%. Снижается доля тех, кто рассматривает возможность покупки нового автомобиля. Эксперты авторынка называют это "очень тревожным фактором".

Опрос проходил в рамках национальной премии "Автомобиль года в России" (30 тыс. респондентов).

Руководитель премии Владимир Безукладников назвал ситуацию на рынке "непростой". По его словам, основная масса машин на автомобильном рынке выпущена после 2010 года, самая массовая доля у машин младше 2015 года.

"Заметное охлаждение покупательской активности, приоритет приобретают подержанные автомобили", - сказал Безукладников журналистам.

В каждой номинации премии в сегменте новых авто организаторы выявили лидера в смешанной категории (параллельный импорт + официальные продажи) и лидера по официальным продажам.

В категории "Надежное авто" лидером смешанного рейтинга стал Subaru Forester (второй год подряд). Lada Niva Legend возглавляет рейтинг среди официальных продаж. В сегменте "Семейное авто" смешанная победа у Kia Carnival. Официально продаваемые машины - Chery Tiggo 7 Pro Max.

Среди машин с пробегом лидируют Toyota Land Cruiser 200 и Lada Niva.