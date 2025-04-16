Паслер озвучил сроки выпуска поездов для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

Первые два поезда для высокоскоростной магистрали, строительство которой запустил в прошлом году президент России Владимир Путин, смогут выйти на линию в 2027 году.

Об этом рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время посещения завода "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. Сейчас на предприятии строят корпуса для их серийного выпуска, а также создают детали поездов.

"На самом деле это очень ответственно и почетно, но очень непросто. В следующем году должна начаться активная сборка первых двух поездов, а в 2027 они уже будут полноценно тестироваться и передаваться на дорогу. В этом смысле задач очень много", — отметил врио губернатора Свердловской области.

Он отметил, что поезда будут состоять полностью из отечественных компонентов.

Глава региона обошел корпуса завода и оценил ход производства новых скоростных электропоездов. Кроме того, он опробовал продукцию завода в деле, проехавшись на электричке "Финист". Паслер также отметил, что, по сравнению с его прошлым визитом в 2017 году, завод изменился к лучшему.

"Это не первое посещение завода и точно не последнее. Мы видим, насколько меняется завод. Оснащение с точки зрения оборудования, технологий и качества продукции меняется в лучшую сторону", — сказал Денис Паслер.

Генеральный директор Группы "Синара" Виктор Леш рассказал, что серийное производство поездов должно стартовать практически одновременно с испытаниями и сертификацией первых двух образцов.

"Это вызов, это очень сложно, это действительно очень сложная работа по синхронизации всех графиков: строительство, разработка поезда, разработка элементов и комплектаторов, отладка технологии на действующих участках и постановка на производство нового оборудования и технологий, которые нам, безусловно, понадобятся", — сказал он.

При этом строительство новых цехов завода идет полностью в графике и пока нет никаких предпосылок к переносу обозначенных сроков.

"Был пройден достаточно сложный путь по получению финансирования. Мы за счет собственных средств начали вести подготовку к строительству еще в апреле прошлого года. За счет этого мы взяли серьезный темп", — сказал Виктор Леш.

По его словам, сейчас заключаются договора, согласовываются технические задания, формируются графики, которые позволят выпустить два головных образца и выйти на серийный выпуск очень быстро. Непосредственно производство тоже не стоит на месте.

"Сегодня уже изготовлены немоторные рамки тележки, они находятся на испытаниях для первого образца. Сегодня мы видели элементы моторной тележки, сваренные на площадях "Уральских локомотивов". Проведена работа с 25 ключевыми комплектаторами по 41 компоненту поезда", — поделился ходом работ гендиректор "Синары".

Запуск движения по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург запланирован на апрель 2028 года. Строительство основного участка ВСМ планируют начать в первом полугодии 2025 года после готовности проектной документации.