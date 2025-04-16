16 Апреля 2025
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Наука и техника Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Паслер озвучил сроки выпуска поездов для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

Первые два поезда для высокоскоростной магистрали, строительство которой запустил в прошлом году президент России Владимир Путин, смогут выйти на линию в 2027 году.

Об этом рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время посещения завода "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. Сейчас на предприятии строят корпуса для их серийного выпуска, а также создают детали поездов.

Завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

"На самом деле это очень ответственно и почетно, но очень непросто. В следующем году должна начаться активная сборка первых двух поездов, а в 2027 они уже будут полноценно тестироваться и передаваться на дорогу. В этом смысле задач очень много", — отметил врио губернатора Свердловской области.

Он отметил, что поезда будут состоять полностью из отечественных компонентов.

Глава региона обошел корпуса завода и оценил ход производства новых скоростных электропоездов. Кроме того, он опробовал продукцию завода в деле, проехавшись на электричке "Финист". Паслер также отметил, что, по сравнению с его прошлым визитом в 2017 году, завод изменился к лучшему.

Тимур Уфимцев и Денис Паслер на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

"Это не первое посещение завода и точно не последнее. Мы видим, насколько меняется завод. Оснащение с точки зрения оборудования, технологий и качества продукции меняется в лучшую сторону", — сказал Денис Паслер.

Генеральный директор Группы "Синара" Виктор Леш рассказал, что серийное производство поездов должно стартовать практически одновременно с испытаниями и сертификацией первых двух образцов.

(2025)|Фото: Накануне.RU

"Это вызов, это очень сложно, это действительно очень сложная работа по синхронизации всех графиков: строительство, разработка поезда, разработка элементов и комплектаторов, отладка технологии на действующих участках и постановка на производство нового оборудования и технологий, которые нам, безусловно, понадобятся", — сказал он.

При этом строительство новых цехов завода идет полностью в графике и пока нет никаких предпосылок к переносу обозначенных сроков.

Денис Паслер на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

"Был пройден достаточно сложный путь по получению финансирования. Мы за счет собственных средств начали вести подготовку к строительству еще в апреле прошлого года. За счет этого мы взяли серьезный темп", — сказал Виктор Леш.

По его словам, сейчас заключаются договора, согласовываются технические задания, формируются графики, которые позволят выпустить два головных образца и выйти на серийный выпуск очень быстро. Непосредственно производство тоже не стоит на месте.

Работница завода "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

"Сегодня уже изготовлены немоторные рамки тележки, они находятся на испытаниях для первого образца. Сегодня мы видели элементы моторной тележки, сваренные на площадях "Уральских локомотивов". Проведена работа с 25 ключевыми комплектаторами по 41 компоненту поезда", — поделился ходом работ гендиректор "Синары".

Денис Паслер на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RUДенис Паслер на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Запуск движения по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург запланирован на апрель 2028 года. Строительство основного участка ВСМ планируют начать в первом полугодии 2025 года после готовности проектной документации.

(2025)|Фото: Накануне.RU(2025)|Фото: Накануне.RU

Завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: паслер, поезд, завод, магистраль


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