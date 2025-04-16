Tele-Club в Екатеринбурге временно закрыли

Tele-Club в Екатеринбурге временно приостановил свою деятельность, в связи с чем концерты на ближайшие даты будут перенесены на другие площадки. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили представители клуба.

По данным ряда СМИ, причиной закрытия послужило несоответствие противопожарным нормам - сейчас руководство пытается уладить этот вопрос. В офисе Tele-Club Накануне.RU заверили, что причина немного в другом, однако деталей раскрывать не стали.

На какой срок закрыли клуб, пока неизвестно. На данный момент Tele-Club опубликовал информацию о переносе концертов групп ATL и W24, которые должны пройти на этой неделе, на другие площадки - в концерт-холл "Свобода" и Center Club.