В Курской области начали расследование убийства ВСУшниками трёх жителей

Сотрудники Следственного комитета начали расследование обстоятельств убийства украинскими боевиками трёх жителей хутора Колмаков, что в Курской области.

Во время работы с жителями, эвакуированными из Суджанского района Курской области, военные следователи установили новые факты зверств украинских боевиков. Жительница хутора Колмаков рассказала, что в январе 2025 г. военнослужащие вооруженных формирований Украины убили трёх членов ее семьи, которые укрывались в доме.

Собраны доказательства, подтверждающие совершение этого преступления украинскими военнослужащими. Возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.