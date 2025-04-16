16 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Перед абортом введут "неделю тишину"

Минздрав РФ утвердил новую форму информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство при аборте. Расширен перечень вероятных осложнений, а женщинам предпишут до недели на обдумывание.
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Предыдущий приказ действовал почти десять лет. Новый вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Обращает на себя внимание формулировка "гибель и последующее изгнание из полости матки эмбриона (плода)" при медикаментозном аборте. Хотя для хирургического аборта это "разрушение и удаление из полости матки эмбриона (плода)".

Если срок беременности меньше 11 недель, то женщине дадут семь дней на окончательное решение, если больше - 48 часов. В эти дни женщине сделают УЗИ, продемонстрируют изображение зародившегося человечка и его сердцебиение (при наличии).

В списке вероятных осложнений указаны бесплодие, хронические воспалительные, опухолевые процессы и нарушение функции яичников, различные осложнения при вынашивании последующей беременности и в родах, сердечно-сосудистые заболевания, рак молочной железы и аденомиоз. Для первобеременных аборт часто ведет к бесплодию, подчеркивают многие врачи.

Официально количества абортов в России неуклонно снижается с начала 90-х, однако в прошлом году их было около 400 тыс. Вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова утверждают, что в реальности абортов ежегодно более миллиона, потому что не учитываются данные по частным клиникам.

Как говорят многие эксперты, законодательство по абортам в России одно из самых либеральных в мире. Такого не должно быть, если Россия отстаивает традиционные ценности, а ценность жизни прямо зафиксирована в известном указе президента №809 об их защите.

Согласно официальной статистике, с 1956 года, когда аборты были второй раз легализованы, в России были уничтожены более 210 млн зачатых детей.

Теги: аборт


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