Жительница Каменска-Уральского будут судить за хищение у дочери погибшего бойца СВО

Жительница Каменска-Уральского предстанет перед судом за хищение денег у своей знакомой - дочери участника СВО, погибшего в зоне боевых действий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 февраля. По версии следствия, обвиняемая 1992 г.р. узнала о выплаченной пострадавшей компенсации за гибель родителя на спецоперации. Находясь у нее дома, женщина похитила сотовый телефон стоимостью свыше 10 тыс. рублей, а на утро зашла в мобильное приложение онлайн-банка и перевела 282 тыс. рублей на счета своих знакомых.

Свердловчанке уже предъявили обвинение по чч. 1, 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в том числе в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета". Чуть более 182 тыс. она уже успела вернуть потерпевшей. Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.