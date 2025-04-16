Екат, Екб или Ёбург? В мэрии решили выяснить, как неформально называют Екатеринбург

В администрации Екатеринбурга решили выяснить, как город называют в неформальном общении. Для этого мэрия запустила специальный опрос.

Высказать мнение можно на платформе обратной связи портала Госуслуг. Один из вопросов звучит так: "Как Вы и Ваши знакомые сокращенно называете Екатеринбург в неформальном общении?". На выбор предложено три варианта: Екат, Екб и Ёбург. Также можно предложить свой вариант.

Опрос будет проводиться до 30 апреля. Кроме этого, в мэрии хотят знать, с чем у людей ассоциируется Екатеринбург и нужен ли городу свой уникальный бренд.

Напомним, ранее глава уральской столицы Алексей Орлов обещал провести "разбор полётов" по итогам опроса о качестве уборки снега в Екатеринбурге.