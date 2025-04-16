Mash: Частные дома повреждены в результате атаки БПЛА на Шую

Как минимум пять украинских беспилотников атаковали город Шуя в Ивановской области, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, все дроны были сбиты. Обломки одного из них упали в радиусе 50 метров, сразу после падения прогремел взрыв.

Shot также сообщает, что все беспилотники были оснащены взрывчатым веществом массой около 60 кг.

Предварительно, в результате атаки БПЛА пострадавших нет. По данным Mash, минимум три частных дома повреждены. В городе отменены занятия в школах, одну из улиц перекрыли тяжелой техникой.

Как рассказали местные жители, первая атака произошла примерно в три часа ночи, вторая — в районе 8:30. Была слышна работа ПВО и автоматные очереди. Очевидцы полагают, что целью атаки мог быть завод "Литмаш".