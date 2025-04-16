На Урале задержали неадеквата, угрожавшего взорвать гранаты у магазина

Силовики задержали неадекватного мужчину в уральском городе Артемовский, который угрожал взорвать гранаты на улице.

Инцидент произошел накануне вечером у местного продуктового магазина. В руках дебошира были предметы, похожие на гранаты. На место пришлось вызывать полицию.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, никакой реальной угрозы зданию и людям не было. Мужчина с неадекватным поведением был задержан. Он оказался нетрезв.

"Это местный ранее судимый житель 1988 года рождения. Предмет, который находился в его руках, оказался муляжом", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что дебошир уже привлечен к административной ответственности.