Врачей нет? Их заменят акушерки и фельдшеры

Минздрав утвердил порядок возложения отдельных функций врача на фельдшера и акушерку при оказании первичной медико-санитарной и скорой помощи (во втором случае - только фельдшерам). То есть в случае отсутствия врача его обязанности может выполнять средний медицинский персонал.

Заменять можно будет следующих врачей: терапевтов, педиатров, врачей общей практики и акушеров-гинекологов. Обязанности врача фельдшер будет выполнять по приказу руководителя медицинской организации. Формально он будет обязан проконтролировать качество и полноту исполнения функций врача.

Заменять врачей фельдшером или акушеркой с 1 сентября разрешат, в частности, в фельдшерских здравпунктах и фельдшерско-акушерских пунктах. Фельдшер будет заменять лечащего врача как для непосредственного оказания помощи пациенту, так и в период наблюдения за ним и лечения. Фельдшеры и акушерки получат право выписывать лекарственные препараты, в том числе психотропные.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов говорит, что мера вызвана огромной нехваткой врачей. Так, в первичном звене медицины нехватка специалистов доходит до 60%, даже в стационарах - до 25%. А на селе не хватает до 70% врачей. Что касается младшего медицинского персонала, то там положение дел еще хуже. Причина банальна - мизерные зарплаты врачей, огромная нагрузка на них, в том числе, как и на учителей, бюрократическая. В результате врачи уходят в частную практику, а государство продолжает политику "оптимизации". Зачем платить врачам больше, если можно платить меньше и передать их функции более низкооплачиваемым специалистам?

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отмечает, что граждане оплачивают обязательное медицинское страхование со своих зарплат, поэтому имеют право рассчитывать на качественную медицинскую помощь. Но вместо этого власти идут по пути замены врачей. Согласны ли на это люди?

Нехватка врачей ощущается везде, но вместо решения проблемы (в частности, через повышение зарплат и привлекательности профессии врача) происходит фактически легитимизация сложившегося положения. Врачей нет, например, во многих школах, потому что туда никто не идет за копейки. Об этом давно говорит вице-спикер Госдумы Ириная Яровая.

Сам Минздрав недавно признал большой дефицит медиков: около 24 тысячи врачей и еще 64 тысячи работников среднего медицинского персонала. При этом дефицит учителей у властей расходится с реальным в десятки раз. Не исключено, что то же самое с врачами, которые работают с огромной перегрузкой. Это подтверждает сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал. По его словам, уровень сверхнормативной нагрузки на врачей огромен - один врач работает за двоих, потому что штатные расписания сокращены и врачи работают и за себя, и за ту должность, которая сокращена или не закрыта. По его оценке, реальная зарплата врача, которую он получает на руки в обычном регионе, - около 50 тысяч рублей. При этом условия работы таковы, что надлежащую медпомощь оказать трудно.

Президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин говорит, что здравоохранение превращено в бизнес. В результате врачей вынуждают зарабатывать, а не лечить, а в медицине происходит отрицательный отбор. Многие врачи с этим не согласны и уходят.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова отмечает, что сама система оплаты медицинской помощи построена на изначально неверных принципах. Они рыночные. Врачу выгоднее, чтобы у него было как можно больше больных, но чтобы болезнь протекала легче, а вот тариф по оплате этого заболевания был повыше. Эта коммерция убивает суть здравоохранения. Врачи должны лечить, а не заниматься медицинским бизнесом. Поэтому врачей становится все меньше.