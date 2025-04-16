Прокуратура хочет обратить в доход государства дубайские квартиры гаишника-оборотня

Генпрокуратура России хочет обратить в доход государства квартиры, купленные московским полицейским-коррупционером на незаконную прибыль в Дубае. Об этом во время визита в ОАЭ заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Речь идет о пяти квартирах стоимостью более 3 млн дирхамов (около 70 млн руб.).

Краснов обратился к руководителю управления по вопросам подотчетности ОАЭ рассмотреть документы, которые российская сторона направила коллегам из Эмиратов.

Полицейский с квартирами в Дубае – это бывший инспектор ДПС Москвы Сергей Кузнецов. Приговор ему вынесен в 2022 году. Тогда суд решил обратить в доход государства имущество Кузнецова на сумму около 180 млн руб., передают "Ведомости".