Священник и сенатор поспорили насчет выплат сожительницам погибших бойцов

Законопроект о сожительницах участников СВО вызвал спор между священником Павлом Островским и сенатором Андреем Клишасом.

Еще в прошлом году законопроект был поддержан Правительством. Согласно документу, если участник СВО погиб или пропал без вести, то его сожительница может быть признана супругой. Клишас говорит, что около 10% людей живут в сожительстве и игнорировать это нельзя.

Священник возразил в сети в ответ на публикацию сенатора. Кто мешает людям подать заявление в ЗАГС и стать законными супругами? На улицах людей не хватают и у них есть возможность вступить в в брак. То есть люди осознанно не хотят вступать в брак. А потом может выясниться, что у кого-то две "гражданские жены" с детьми от каждой.

Клишас ответил, что дети не виноваты, а законопроект предусматривает судебную процедуру для установления факта отношений, чтобы исключить многоженство и не приравнивает такое сожительство к законному браку. Дети и женщины не должны быть лишены выплат.

"Так ведь государство и не лишает никого выплат. Это выбор самих людей - быть свободными от законов, помогающих и защищающих семью. Зачем мы будем им навязываться, если они сами не хотят?" - написал священник.

Он опасается, что это может стать нехорошим прецедентом.

Недавно Клишас и Островский вместе выступили против нового учебника по семьеведению.