США предложат торговым партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию КНР

США намерены добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин, сообщает Wall Street Journal.

По информации источников издания, Белый дом планирует провести переговоры с более чем 70 странами, чтобы убедить их запретить Пекину перевозить товары через их территории.

Вашингтон также хочет добиться запрета на размещение китайских компаний на территории этих стран для обхода американских тарифов и предотвратить доступ дешевых китайских промышленных товаров в их экономики, пишет РИА Новости со ссылкой на газету.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп приказал немедленно начать переговоры с Сеулом, Токио и Дели по вопросу отсрочки введения повышенных пошлин.

Ранее американский президент приостановил пошлины в отношении более 75 стран, обратившихся к США с просьбой о переговорах по урегулированию пошлин и не ответивших на действия Вашингтона аналогичными мерами. Вместе с тем, США повысили торговые пошлины в отношении Китая до 125%. КНР в ответ также повысил пошлины на товары из США с 84% до 125%.