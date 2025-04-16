В Тюменской области огнеборцы ликвидируют ландшафтный пожар

В Тюменской области сотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Пожар разгорелся в районе поселка Туринский Тюменского района. Огнеборцы от МЧС России по Тюменской области, авиабазы и противопожарной службы ликвидировали возгорание сухой травы на площади около семи гектаров. Всего в тушении задействовано четыре единицы техники и девять человек.

За ночь пожар распространился. Сейчас пожар локализован на площадь 20 гектаров.