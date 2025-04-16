На Урале банк оштрафовали за навязчивые звонки клиенту-должнику

На Среднем Урале банк заплатил штраф за навязчивые звонки своему клиенту.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к ним обратился житель региона. Он заключил с банком кредитный договор, по которому возникла задолженность. В дальнейшем на сотовый телефон мужчины начались многочисленные звонки с требованием вернуть долг.

За это банк привлекли к административной ответственности. Организации назначен штраф в 75 тысяч рублей. Как отметили в службе судебных приставов, он уже погашен в полном объеме.

Напомним, в январе на Урале банк также был оштрафован за частые звонки должнице. Ей позвонили 80 раз за 14 дней.