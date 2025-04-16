Россияне рассказали, чем заменят отдых в Анапе

Те россияне, которые планировали отдохнуть в этом году в Анапе, рассказали, какую альтернативу этому черноморскому курорту выберут. Напомним, в декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом, последствия экологической катастрофы до сих пор заметны на пляжах Анапы. Ряд участников туристического рынка считают, что в этом году туристический сезон в Анапе не состоится.

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По данным опроса сервиса YouTravel.me, самая распространенная альтернатива – другие курорты Краснодарского края, которых не коснулась экологическая катастрофа: Геленджик, Сочи, Туапсе, туда поедут 22% респондентов. 18% туристов собираются перебраться на Азовское море (Ейск, Тамань, Кучугуры).

Ближайшее зарубежье также сохраняет свою привлекательность: 15% участников опроса собираются в Абхазию, а 8% рассматривают морские курорты Грузии.

Внутри России набирает популярность Дагестан с его Каспийским побережьем — туда планируют отправиться 14% респондентов. Крым, несмотря на транспортные сложности, остается выбором для 7% туристов.

Также 9% респондентов поедут в Анапу, но не будут купаться: они купят гастрономические и винные туры. Только 5% откажутся от поездки вовсе, передает Газета.Ру.