16 Апреля 2025
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Образование Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Глава Томской области рассказал, как как регион готовится к ЕГЭ и ОГЭ

Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил о том, как регион готовится к проведению единого государственного экзамена, который сдают 11-классники, и основного государственного экзамена в девятых классах.

"Детям предстоит пройти один из важнейших рубежей в жизни, от которого во многом зависит, как эта жизнь сложится. У них на пути недоработок быть не должно", - написал Владимир Мазур в своём telegram-канале.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

В этом году ЕГЭ планируют сдавать 5 тысяч 220 выпускников школ, ОГЭ – 12 тысяч 795 учащихся Томской области. Основной период ЕГЭ стартует 23 мая и завершится 4 июля. Как и в прошлом году, 11-классникам дадут шанс пересдать один из предметов по своему выбору, если результаты их не будут устраивать. Экзамены в девятых классах начнутся 21 мая и завершатся 2 июля.

Для проведения основного периода ЕГЭ в регионе задействуют 61 пункт проведения экзамена, для ОГЭ – более 120 пунктов. Специалисты уже тестируют оборудование, педагоги проходят инструктаж.

"Поставил задачу, чтобы на экзамене не было технических сбоев, дети чувствовали себя спокойно и уверенно", - отметил губернатор Владимир Мазур.

Старшеклассники(2025)|Фото: t.me/mazur_70

У школьников Томской области растёт интерес к физико-математическим и естественно-научным предметам. Всё больше выпускников выбирают на ЕГЭ профильную математику, информатику, физику, химию и биологию.

"Как раз по этим направлениям томские университеты каждый год увеличивают количество бюджетных мест, чтобы наша молодёжь могла получить отличное образование и освоить востребованную профессию", - написал Владимир Мазур.

Теги: Владимир Мазур, Томская область, экхамены, ОГЭ, ЕГЭ


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