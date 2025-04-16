16 Апреля 2025
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Политика В бывшем СССР
Фото: Reuters / Brian Snyder

Миру и выборам - нет. Зеленский продлевает военное положение

Ожидавшееся окончание режима военного положения на Украине после 9 мая, по-видимому, не состоится. Зеленский решил продлить его еще на три месяца - до августа. Такой законопроект он внес накануне в Раду. Второй касается продления срока всеобщей мобилизации.

Как пишет украинское издание "Страна", это произошло на фоне тревожных для Зеленского процессов. Активизировалась внутриполитическая борьба из-за ожидания прекращения огня и начала предвыборной кампании. Продлевая военное положение, Зеленский показывает, что выборов в ближайшие месяцы не будет. Теперь теоретически выборы могут состояться не раньше конца ноября, но в условиях неизбежного затягивания подготовки они откладываются минимум до 2026 года. Также на фоне трений с президентом США Дональдом Трампом Зеленский показывает, что он никуда не уйдет. Еще один посыл украинскому обществу - воевать Зеленский собирается до конца, а жесточайшая мобилизация будет продолжена. Таким образом, он сделал ставку на продолжение боевых действий и сохранение своей власти.

Ранее оппозиционные депутаты Рады Артем Дмитрук и Александр Дубинский говорили, что военное положение в мае будет отменено, а экс-президент Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что выборы могут состояться в любое время с августа по октябрь и даже назвал "точную" дату 24 октября.

Спикер Рады и бывший спецпредставитель там Зеленского Руслан Стефанчук уже заявил, что голосование по продлению военного положения покажет результаты "кастинга Путина" в Раде. То есть депутатам недвусмысленно намекнули, чтобы они не вздумали голосовать против.

Порошенко выразил возмущение тем, что продление военного положения вносится почти за месяц до окончания действия нынешнего. Он считает, что Зеленский начал "злоупотреблять военным положением". А в его партии некоторые депутаты заявили, что будут голосовать против. Вероятно, именно к ним обращался Стефанчук.

Дмитрук считает, что это "плевок не только в сторону Трампа, но уже и в большую переговорную группу — лидеров стран, которые участвуют в процессе достижения мира". Зеленский в очередной раз всех обманул, написал он. Более того, Зеленский пытается укрепить свои позиции в качестве лидера антитрамповской коалиции для дальнейшего пребывания у власти. И у него на Западе есть в этом союзники.

Теги: украина, военное положение, зеленский


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