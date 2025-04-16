В аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали нетрезвого вахтовика из Пермского края

В аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали нетрезвого вахтовика из Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

30-летний вахтовик устроил дебош 14 апреля в кафе аэровокзала. Пермяк прибыл в воздушную гавань, чтобы вернуться домой, однако в кафе напился, начал вести себя вызывающе, закинул на стол ноги. На замечания работников общепита, отматерил их.

Сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя общественного порядка в линейное отделение и направили на освидетельствование. Согласно исследованию, в выдыхаемом воздухе пермяка содержался алкоголь - 0,192 мг/л.

В отношении нарушителя транспортные полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и поместили в специальное помещение для задержанных лиц до рассмотрения материала. В настоящее время протокол рассмотрен, мужчине назначен штраф.