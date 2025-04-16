Двух горняков спасли из шахты "Садкинская" в Ростовской области после обвала

Спасены двое горняков, которые оказались в отрезанном после обвала породы забое шахты "Садкинская" в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, спасательная операция завершилась в 04.27. "Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой", — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Напомним, обвал породы произошел в шахте "Садкинская" утром 15 апреля. В шахте находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. В забое под завалом оставались два шахтера. Для их спасения были задействованы два расчета военизированного горноспасательного отряда.