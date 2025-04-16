16 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

"Урал" вылетел из Кубка России после разгрома от "Спартака"

Екатеринбургский "Урал" завершил выступление в Кубке России по футболу. В 1 этапе 1/2 финала Пути Регионов команда разгромно уступила московскому "Спартаку".

Встреча состоялась накануне вечером в столице. Первый тайм прошел с полным преимуществом "Спартака": достаточно сказать, что уральские футболисты за 45 минут не нанесли ни одного (!) удара по воротам Александра Максименко. А вот хозяева еще до перерыва отправили в ворота екатеринбуржцев три мяча: отличились Кристофер Мартинс, Маркиньос и Эсекьель Барко с пенальти.

Во втором тайме москвичи сбавили обороты и больше не забили. Встреча так и завершилась со счетом 3:0. "Урал" вылетел из Кубка России, а "Спартак" идет дальше и встретится с проигравшим в паре Пути РПЛ "Динамо" – ЦСКА.

Что касается "Урала", теперь команде предстоят крайне непростые матчи с лидерами Первой лиги – московским "Торпедо" и калининградской "Балтикой".

Теги: Урал, Спартак, разгром, Кубок России


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