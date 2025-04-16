На трассе "Екатеринбург-Тюмень" в ДТП погибли оба водителя

На трассе "Екатеринбург-Тюмень" Богдановичского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла на 101 км трассы. По предварительной информации, автомобили ВАЗ 2112 и Лада Гранта врезались друг в друга. Ни один из водителей не пережил столкновения - оба скончались на месте от полученных травм. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности погибших.

Автоинспекторы и следственно-оперативная группа проводят на месте ДТП процессуальные действия, в связи с чем движение транспорта на данном участке временно организовано в одну полосу, введен реверс, экипажи ДПС регулируют поток транспорта.

Госавтоинспекция призывает участников к выбору безопасной скорости и исключению опасных маневров, создающих риски для всех участников.