Закрыты аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации. Режим связан с "обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов".

"Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников, в том числе один – над московским регионом. Также дроны сбили над Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской областями и Крымом.