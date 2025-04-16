В России не намерены сокращать сроки летнего отключения горячей воды

В России в процессе обновления коммунальных сетей срок летней остановки котельных сокращается.

При этом уменьшать остановку подачи в квартиры горячей воды с устоявшихся десяти дней до семи нецелесообразно. Об этом заявил замглавы Минстроя Алексей Ересько. По его словам, в течение этого времени помимо регламентных работ проводятся модернизация оборудования, опрессовка труб, гидравлические испытания трубопроводов повышенным давлением. Существуют разумные сроки, за которые выходить нецелесообразно, отметил он.

Поэтому спешить с проведением регламентных работ не всегда разумно. Мероприятия, проводимые в период профилактических отключений, позволяют не только поддерживать системы тепло- и водоснабжения в рабочем состоянии, но и значительно сокращают количество аварий в осенне-зимний период, сообщают "Известия".

Ранее вице-спикер Госдумы России от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что срок отключения горячей воды в летний период необходимо уменьшить до трех дней