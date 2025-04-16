Биометрию могут разрешить для подтверждения личности пациентов при оказании телемедицинских консультаций

Депутаты Госдумы подготовили проект закона, разрешающий использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения личности пациентов при оказании телемедицинских консультаций.

Рассматриваются разные сценарии применения ЕБС в телемедицине. Она может использоваться для подтверждения личности при онлайн-консультациях в дополнение, например, к аутентификации через портал "Госуслуги". Выбор способа подтверждения личности остается за пользователем, а применение биометрии в стране исключительно добровольно.

Прежде всего, во внедрении биометрии заинтересованы страховые компании, работающие в сегменте ДМС. Страховщики рассказали, что для многих из них актуальна проблема передачи клиентами своих аккаунтов другим пользователям и попыток заодно проконсультировать родственников.

В "Росгосстрахе" не видят проблем с правильной идентификацией застрахованных по ДМС, сообщила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании Ольга Купцова.

Как рассказал источник в одной из крупных страховых компаний, если застрахованный передал свой номер телефона, по которому происходит идентификация, другому человеку, скинув ему код, то проконтролировать это нельзя. Биометрии или фото застрахованных для сверки нет ни у страховщика, ни у телекомпровайдеров.

Проблема утечек медицинских данных в целом распространена для электронных сервисов и медицинских информсистем. Количество утечек данных в 2024 году оценивается от 135 до 382. Около 7% от общего числа утечек приходится на медицинские сервисы – они занимают третье место после развлекательных ресурсов и маркетплейсов. Злоумышленники из них "добывают" не только медицинскую информацию, но и адреса, телефоны, номера документов.

Эксперт сомневается, что подключение ЕБС к медицинским онлайн-сервисам решит проблему утечек данных, так как их источник находится в другом месте, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России аферисты чаще всего атакуют жителей крупных городов с населением более миллиона человек.