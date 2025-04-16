Замглавы Тюменской области Вахрин заключил контракт для службы ВС России

Заместитель главы Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминирует получение крупной взятки, заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.

Его освободили из-под стражи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на судебные документы.

Напомним, 8 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции. Его обвиняют в получении крупной взятки от бизнесмена Алексея Гоцыка.

Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области.