42% коммунальных сетей в России требуют замены

В России около 42% коммунальных сетей требуют замены или обновления.

Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, за предстоящие шесть лет планируется заменить более 50 тыс. км из более чем 950 тыс. км труб водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. По его словам, ежегодно темп обновления достигнет 2,5%.

На эти цели направят 4,5 трлн руб. — это федеральные, региональные бюджеты, а также инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций. Помимо этого, к концу 2030 года с участием федеральных средств планируется расселить около 300 тыс. человек из аварийного жилья. А для обслуживания домов, брошенных управляющими компаниями, создадут гарантирующие УК, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты проект закона, в случае принятия которого будет усилена ответственность должностных лиц за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Парламентарии предлагают увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тыс. руб. Это связано с многочисленными жалобами россиян на управляющие организации, которые игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, бездействуют при проблемах с многоквартирными домами.