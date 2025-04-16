Названы города, жителей которых чаще всего атакуют мошенники

В России аферисты чаще всего атакуют жителей крупных городов с населением более миллиона человек.

Как заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, в лидерах - Москва, а в зоне риска находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. По словам депутата, высокая плотность населения и экономическая активность делают эти города особенно привлекательными для мошенников, которые рассчитывают на большой поток потенциальных жертв.

Россияне, привыкшие к онлайн-общению и быстрому решению вопросов через телефон, чаще попадаются на уловки злоумышленников. Парламентарий указал, что в крупных российских городах проще применять массовые схемы обзвона с использованием автоматизированных систем, а благодаря этим технологиям аферисты могут одновременно звонить тысячам людей, повышая вероятность успешного обмана.

Важно устанавливать специальные приложения, блокирующие подозрительные звонки, и своевременно обновлять антивирусное программное обеспечение, отметил Немкин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2024 г. различные российские банки заблокировали более 700 тыс. счетов дропперов – людей, которые передают мошенникам данные своих карт. Банки теперь умеют в течение 15 минут после начала дропперских операций выявлять их.