По итогам 2025 года произойдет рост доли проблемных долгов по ипотеке

По итогам текущего года доля проблемных ипотечных кредитов может вырасти с 0,5% до 0,8-0-1%.

Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА". По его данным, сам ипотечный портфель может вырасти на 5%, с 20,1 до 21,1 трлн руб. Доля проблемной задолженности увеличится на фоне высокой инфляции и высоких процентных ставок у отдельных рыночных заемщиков.

За прошлый год объем ипотечной просрочки вырос на 57%, а доля проблемных долгов - с 0,3 до 0,5%. Эксперты считают, что доля проблемных долгов останется в пределах исторических значений. Кроме того, экономисты отмечают снижение доли рискованных выдач ипотечных займов за счет повышения макронадбавок и ужесточения требований к первоначальному взносу.

При этом продолжит снижаться доля досрочных погашений по жилищным кредитам. По итогам 2025 года она опустится до 2% от объема ипотечного портфеля, сообщает Forbes.

Ранее депутаты Госдумы 29 января приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О банкротстве". Поправки направлены на "обеспечение конституционных прав" людей, которые потеряли возможность платить проценты по ипотеке и лишились из-за этого своего единственного жилья.