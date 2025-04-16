Банк в России впервые оштрафован за пересылку персональных данных через WhatsApp

В России суд впервые оштрафовал банк за передачу персональных данных гражданина через мессенджер — WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Об этом сообщает Роскомнадзор. С доказательствами нарушения закона в ведомство обратилась жительница Москвы. Сотрудник финансового учреждения отправил должнику сообщение через WhatsApp с корпоративного номера, тогда, как с 1 марта 2023 года действует запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг.

Банк был оштрафован на 200 тыс. руб. за коммуникацию с должником через WhatsApp. О каком именно банке идет речь, Роскомнадзор не уточняет.

Тем временем, за январь — февраль 2025 года Роскомнадзор выявил 19 утечек персональных данных. В открытом доступе оказалось свыше 24 млн записей о россиянах.