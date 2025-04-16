16 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: доходы России от продажи нефти упали до уровня 2023 года

Доходы России от продажи нефти снизились до самого низкого уровня середины 2023 года.

Как сообщает Bloomberg, на фоне торговой войны между США и Китаем экспорт российского сырья сокращается третью неделю. За четыре недели, предшествовавшие 13 апреля, поставки нефти из всех российских портов упали до 3,13 млн баррелей в день — это самый низкий показатель с февраля. Валовая стоимость поставок сырой нефти сократилась на 6% ($80 млн), до $1,29 млрд в неделю. Это самый низкий показатель с июля 2023 года, отмечает агентство.

Тренд на снижение цен на нефть могли задать пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении 185 стран и территорий. Другая причина - решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в более сжатые сроки.

Стоимость нефти марки Brent на мировых биржах может упасть ниже $40 за баррель в "экстремальных" условиях разгорающейся торговой войны и затоваривания рынков, считают аналитики Goldman Sachs Group.

Теги: нефть, Россия


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Ранее 08.04.2025 09:34 Мск Цена нефти Brent на мировых рынках может упасть ниже $40 за баррель

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