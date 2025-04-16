16 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

ЕС хочет разорвать газовые контракты с Россией без уплаты штрафов

Еврокомиссия ищет варианты, которые позволят компаниям из Европы разорвать долгосрочные контракты на покупку российского газа, не выплачивая при этом огромные штрафы.

Как сообщает Financial Times, ЕК сейчас изучает газовые контракты на возможность объявить о форс-мажоре, что позволило бы компаниям отказаться от обязательств без уплаты неустойки. Отказ от газовых контрактов с Россией — часть дорожной карты по отказу от покупки у России топлива к 2027 году. Изначально предполагалось, что карта будет обнародована в марте, однако публикация была отложена. Отчасти это было сделано из опасений, что инициатива будет заблокирована Венгрией и Словакией, которые закупают большую часть трубопроводного газа, поступающего в ЕС из России. Еще одна причина — обсуждение будущего трубопровода "Северный поток", соединяющего Россию и Германию.

Несмотря на давление со стороны Брюсселя, европейские страны не хотят принуждать компании разрывать контракты на поставку российского СПГ из-за опасений, что это приведет к росту цен.

Ранее сообщалось, что в Европе крупные энергетические компании задумались о возобновлении импорта российского газа. Руководство европейских компаний начало говорить о том, "что еще год назад было немыслимо" - о возможности возвращения к импорту российского газа, включая поставки от "Газпрома".

Теги: Евросоюз, рсосийский газ


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