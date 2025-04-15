Один человек погиб при атаке дронов Курска

Восемь человек пострадали в результате атаки дронов в Курске, сообщили в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Сегодня беспилотники атаковали жилые дома и гараж станции "скорой". Повреждения получили 15 автомобилей. Пострадали восемь человек, один погиб. Один пострадавший в тяжелом состоянии, три в состоянии средней степени тяжести. Они госпитализированы в Курскую областную многопрофильную клиническую больницу.



Три человека получают амбулаторное лечение. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.





В развернутых на базе школ Курска пунктов временного размещения (ПВР), где размещены жители пострадавших домов, организовано дежурство медицинских специалистов. Более 150 человек были эвакуированы и размещены в трех ПВР, когда произошла атака. На настоящий момента там остаются 44 человека.



Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.И. Склифосовского с целью эвакуации пациента, находящегося в тяжелом состоянии для дальнейшего лечения в институт.



Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.