15 Апреля 2025
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астрахани обсудили практические шаги по развитию сотрудничества Астраханской и Атырауской областей

В ходе визита делегации Атырауской области  в Астраханскую область казахские специалисты  побывали в институте образования «Платформа», где  состоялась встреча Акима Серика Шапкенова с представителями деловых кругов Астраханской и Атырауской областей. В центре обсуждения были вопросы организации практических шагов по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

С приветствием обратился заместитель председателя правительства Астраханской области Илья Волынский, отметивший, что Астраханскую и Атыраускую области связывают крепкие отношения, основанные на дружбе, взаимном уважении и доверии.

В 2024 году в соседний приграничный регион Казахстана было отправлено более 16,5 тысячи тонн продукции астраханских аграриев. По итогам прошлого года почти на 50% выросли экспортные поставки молочной продукции, соответственно на 11% и 24% — готовой мясной и рыбной продукции. Кроме того, налажены поставки на рынок Атырауской области бытовой химии, хозяйственных и строительных материалов. В свою очередь рост импорта соли, серы и портландцемента из Казахстана в Астраханскую область составил более 20%.

«Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании товарооборота, — подчеркнул заместитель председателя правительства региона. — Кроме того, видим перспективы в сотрудничестве в сфере инвестиций, промышленности, транспорта и других».

(2025)|Фото: astrobl.ru

Аким Атырауской области Серик Шапкенов отметил, что потенциал торгово-экономического сотрудничества двух приграничных регионов реализован далеко не полностью. Это касается прежде всего транспортно-логистической сферы.

«После того, как мы завершили ремонт участка автотрассы „Атырау — Астрахань“, грузопоток значительно увеличился. Проводим реконструкцию пункта пропуска „Курмангазы“. Поддерживаем предложенный Астраханской областью совместный проект по созданию приграничного логистического хаба», — сказал он.

Аким выразил заинтересованность в дальнейшем изучении и внедрении опыта астраханских фермеров по выращиванию сельскохозяйственных культур и их дальнейшей переработки, развития аквакультуры.

«В Атырауской области успешно функционируют более 500 компаний с участием российского капитала, — подчеркнул Серик Шапкенов. — Приглашаем к совместной работе представителей астраханского бизнеса».

На встрече были представлены инвестиционные возможности Астраханской и Атырауской областей. В этот же день члены делегации Атырауской области ознакомились с работой резидентов особой экономической зоны «Лотос» — «Гекса-Лотос» и «Рыбные корма», а также рыбоводного предприятия «Белуга».

 

Теги: Атырауская область , кахастан, развитие сотрудничества, экспортные поставки


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