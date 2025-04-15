Георгий Филимонов: На базе Вологодского селекцентра в 2025 году вырастим более 6 млн сеянцев ели и сосны для будущего лесовосстановления

В этом году посевная кампания в тепличных хозяйствах Вологодской области началась несколько раньше обычного благодаря ранней весне. Для восстановления лесных ресурсов в регионе ежегодно проводят целый спектр мероприятий по развитию семеноводства, в том числе ухаживают за объектами лесного семеноводства, приобретают необходимую спецтехнику и оборудование.

«На базе Вологодского селекцентра в 2025 году вырастим более шести миллионов сеянцев ели и сосны для будущего лесовосстановления. Всего специалистам предстоит засеять свыше одного гектара. Первые посевы уже проведены. Впереди – уход за ними, удаление сорняков, подкормка, полив и другие работы. Используем семена с улучшенными наследственными свойствами, высококачественные минеральные удобрения и современные технологии, чтобы контролировать температурный режим и другие факторы. Всё это необходимо, чтобы вырастить крепкие и здоровые сеянцы, которые станут основой будущих лесов региона», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Лесной питомник на станции Дикая Вологодского округа – самый современный комплекс в сфере выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой и по переработке лесосеменного сырья. Суммарно на территории Вологодчины работают 99 питомников разных типов, которые ежегодно выращивают 28 миллионов сеянцев, в том числе хвойных пород.

«В планах на этот год – провести работы по лесовосстановлению на площади не менее 72 тысяч гектаров. Такой показатель установлен для области федеральным проектом «Сохранение лесов», который мы ежегодно перевыполняем. Так, по итогам прошлого года лесовосстановительные работы прошли на площади свыше 90 тысяч гектаров, что стало рекордом для региона и обеспечило нам первое место в Северо-Западном федеральном округе. Ведем эту работу, в том числе, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», который был инициирован Президентом Российской

Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», – напомнил Георгий Филимонов.

Также же добавим, что в муниципалитетах региона открыты 30 лесных классов и действуют 44 школьных лесничества, где воспитывают будущих специалистов лесной отрасли еще со школьной скамьи.