Руководители «Сегежи» поблагодарили Сергея Ситникова за помощь и поддержку в создании и развитии Галичского фанерного комбината

Строительство Галичского фанерного комбината стало самым масштабным инвестиционным проектом в Костромской области за последние годы. Инвестиции в создание этого производства составили более 13 млрд рублей. С запуском комбината была организована тысяча новых современных высокооплачиваемых рабочих мест. Стоит особо отметить, что возведен он был в рекордные сроки - менее двух лет.





Галичский комбинат стал первым в России предприятием по производству фанеры размера «макси» (7х13 футов), которая пользуется спросом как в России, так и за рубежом.

В настоящее время предприятие наращивает экспортные поставки в крупные экономические центры Китая. Для транспортировки продукции при поддержке региона был запущен ускоренный железнодорожный контейнерный маршрут. С 2024 года Галичский фанерный комбинат в в списке системообразующих экономических организаций Костромской области.

Создание комбината в рамках проекта по формированию в муниципалитете территории опережающего развития позволило вывести Галич из статуса моногорода. И стало мощным драйвером развития всего района.

«В марте мы сработали на 95% от проектной мощности. Через два месяца должны выйти на проектную мощность, это 10 тысяч 300 кубометров фанеры. То, что и было запланировано. Губернатор Сергей Константинович лично участвовал в решении всех вопросов, связанных со строительством и обеспечением работы завода. В рамках инвестиционного проекта нам предоставили для строительства завода земельный участок на льготных условиях, помогли с подключением коммуникаций, без конкурсных процедур предоставили лес для дальнейшего производства. Компания «Сегежа» благодарит Сергея Константиновича за это участие, этот вклад невозможно переоценить. Для «Сегежа групп» и для города Галича это очень важно», - отметил директор ООО «Галичский фанерный комбинат» Евгений Гавренев.

В создании инфраструктуры комбината есть финансовый вклад Группы ВЭБ.РФ, с помощью которой были построены ливневая канализация, сети водоснабжения и водоотведения, автомобильная дорога и железнодорожная ветка. На эти цели Фонд развития моногородов направил более 190 млн рублей.

Важно отметить, что на комбинате особое внимание здесь уделяют охране окружающей среды. Образующаяся в ходе производстве древесная пыль улавливается и перерабатывается в экологически чистое биотопливо – топливные брикеты. Также создан замкнутый цикл использования воды. Инженерные решения позволили производственные процессы на предприятии выстроить с опорой на непрерывную циркуляцию воды без образования сточных вод. В Шарье для лесовосстановления холдинг открыл лесопитомник на 2 млн сеянцев сосны и ели.