Руководители «Сегежи» поблагодарили Сергея Ситникова за помощь и поддержку в создании и развитии Галичского фанерного комбината

15 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп объявил "День освобождения"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Руководители «Сегежи» поблагодарили Сергея Ситникова за помощь и поддержку в создании и развитии Галичского фанерного комбината

Строительство Галичского фанерного комбината стало самым масштабным инвестиционным проектом в Костромской области за последние годы. Инвестиции в создание этого производства составили более 13 млрд рублей. С запуском комбината была организована тысяча новых современных высокооплачиваемых рабочих мест. Стоит особо отметить, что возведен он был в рекордные сроки - менее двух лет.

(2025)|Фото: adm44.ru

Галичский комбинат стал первым в России предприятием по производству фанеры размера «макси» (7х13 футов), которая пользуется спросом как в России, так и за рубежом.

(2025)|Фото: adm44.ru

В настоящее время предприятие наращивает экспортные поставки в крупные экономические центры Китая. Для транспортировки продукции при поддержке региона был запущен ускоренный железнодорожный контейнерный маршрут. С 2024 года Галичский фанерный комбинат в в списке системообразующих экономических организаций Костромской области.

(2025)|Фото: adm44.ru

Создание комбината в рамках проекта по формированию в муниципалитете территории опережающего развития позволило вывести Галич из статуса моногорода. И стало мощным драйвером развития всего района.

(2025)|Фото: adm44.ru

«В марте мы сработали на 95% от проектной мощности. Через два месяца должны выйти на проектную мощность, это 10 тысяч 300 кубометров фанеры. То, что и было запланировано. Губернатор Сергей Константинович лично участвовал в решении всех вопросов, связанных со строительством и обеспечением работы завода. В рамках инвестиционного проекта нам предоставили для строительства завода земельный участок на льготных условиях, помогли с подключением коммуникаций, без конкурсных процедур предоставили лес для дальнейшего производства. Компания «Сегежа» благодарит Сергея Константиновича за это участие, этот вклад невозможно переоценить. Для «Сегежа групп» и для города Галича это очень важно», - отметил директор ООО «Галичский фанерный комбинат» Евгений Гавренев.

(2025)|Фото: adm44.ru

В создании инфраструктуры комбината есть финансовый вклад Группы ВЭБ.РФ, с помощью которой были построены ливневая канализация, сети водоснабжения и водоотведения, автомобильная дорога и железнодорожная ветка. На эти цели Фонд развития моногородов направил более 190 млн рублей.

(2025)|Фото: adm44.ru

Важно отметить, что на комбинате особое внимание здесь уделяют охране окружающей среды. Образующаяся в ходе производстве древесная пыль улавливается и перерабатывается в экологически чистое биотопливо – топливные брикеты. Также создан замкнутый цикл использования воды. Инженерные решения позволили производственные процессы на предприятии выстроить с опорой на непрерывную циркуляцию воды без образования сточных вод. В Шарье для лесовосстановления холдинг открыл лесопитомник на 2 млн сеянцев сосны и ели.

(2025)|Фото: adm44.ru

Теги: сергей ситников, сегеж, фанерный комбинат, рабочие места, экология


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети