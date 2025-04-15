15 Апреля 2025
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80-летие Победы Костромская область
Фото: adm44.ru

Состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на мемориале Славы в Галиче

Теперь Вечный огонь будет постоянно гореть и на мемориале «Слава воинам-победителям», открытом в честь галичан-участников Великой Отечественной войны в 1975 году, когда страна праздновала 30-ю годовщину Победы. До сих пор на мемориале не имелось стационарного газового оборудования и вечный огонь на площади Революции зажигали лишь в дни памятных дат.

(2025)|Фото: adm44.ru

Специалисты ПАО "Газпром" провели серьезную подготовительную работу, выполнили проектно-изыскательские работы, проложили распределительный газопровод протяженностью почти 40 метров. Напомним, в соответствии с поручением Президента России и при поддержке Партии «Единая Россия» ПАО «Газпром» ведет масштабную работу по газификации регионов России. В рамках которой к сетевому природному газу подключают мемориальные комплексы по всей стране. В зоне ответственности компании уже более 1,8 тысячи мемориалов.

(2025)|Фото: adm44.ru

Частица пламени, от которого зажгли вечный огонь на мемориале в Галиче, была доставлена из Нерехты, где в 1975 году был открыт мемориал с Вечным огнем, доставленным от Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Лампаду с частицей Вечного огня к мемориалу внес механик ремонтно-эксплуатационного участка Галичского района ООО «Газпром газораспределение Кострома» Андрей Николаев. 27 родственников Андрея принимали участие в Великой Отечественной войне. Дед Щеглов Василий Игнатьевич с 1941 года воевал в 362 Минометном дивизионе, был серьезно ранен в боях под Сталинградом.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Сегодня мы с вами вспоминаем, как воевали наши деды и прадеды. Вспоминаем и тех ребят, кто выполнил свой военный долг в ходе специальной военной операции и не смог вернуться к родным берегам. Они свято выполнили свой долг, остались верны воинскому долгу, верны памяти своих предков, победивших в большей войне. Слова благодарности галичанам, что эту память сохраняют. Сохраняйте это место, берегите его. Оно свято для сердца каждого русского человека. Я от всей души хочу поблагодарить две организации, благодаря которым это стало возможным здесь, на Галичской земле. Это «Газпром Газораспределение» – организация, которая делала коммуникации, подводила газ к объекту, и корпорацию «Новатэк», оператора по реализации газа на территории Костромской области, которая взяла на себя расходы, связанные с последующим содержанием Вечного огня в Галиче», - обратился к участникам торжественном мероприятия губернатор Костромской области Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Зажечь вечный огонь было доверено участнику СВО Алексею Платову, почетному жителю города Галич Светлане Богдановой и участнику Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Льву Ильину.

(2025)|Фото: adm44.ru

(2025)|Фото: adm44.ru

«Я принимал участие в спецоперации в составе нашего костромского полка, а сейчас прохожу службу в нашем родном Галиче. Для меня зажечь Вечный огонь - большая честь. Это символ нашей Победы, нашего героизма, мужества нашей страны. Это дань памяти нашим предкам, нашим родным. Зажжение огня - это дань уважения к ним. Там, где не помнят историю, там нет будущего», - отметил участник спецоперации Алексей Платов.

(2025)|Фото: adm44.ru

Отметим, что накануне в деревне Ушково Галичского района была установлена новая мемориальная доска Герою Советского Союза Дмитрию Ушкову.

(2025)|Фото: adm44.ru

Такие мероприятия - часть системной работы по сохранению исторической памяти о костромичах – героях Великой Отечественной войны, которой губернатор Костромской области уделяет особое внимание.

(2025)|Фото: adm44.ru

Теги: сергей ситников, мемориал славы в галиче, вечный огонь, газпром,


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